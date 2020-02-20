В Воронеже задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картельном сговоре

В Воронеже задержали сотрудников &#171;Ростелекома&#187; по делу о картельном сговоре
Михаил Осеевский, директор "Ростелеком". Фото: Baltphoto

Воронежские правоохранители задержали девятерых подозреваемых в картельном сговоре и ограничении конкуренции. Задержание произошло после обысков в местном офисе Ростелекома. Предполагается, что ущерб составляет почти 800 млн рублей.

Как сообщает ТАСС, обыски проходят в отделения «Ростелекома» по подозрению в злоупотреблениях в сфере закупок. Издание отмечает, что руководство компании всячески помогает полиции, предоставляя всю необходимую информацию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».

По данным правоохранителей, подозреваемые вступили в картельный сговор при проведении торгов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга усмотрело картельный сговор в сфере капремонта.

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