Плющенко посоветовал Медведевой уйти из большого спорта

Плющенко заявил, что одним из вариантов продолжения карьеры для Медведевой могут стать выступления за другую страну. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Плющенко заявил, что одним из вариантов продолжения карьеры для Медведевой могут стать выступления за другую страну. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Многократный чемпион по фигурному катанию, 37-летний Евгений Плющенко считает, что его юная коллега, 20-летняя Евгений Медведева, должна завершить спортивную карьеру.

Фигурист заявил, что Евгении будет трудно конкурировать с более молодыми спортсменками, с легкостью выполняющими четверные прыжки. Своим мнением Плющенко поделился с изданием «Спорт-Экспресс» в интервью, опубликованном в четверг, 20 февраля.

Олимпийский чемпион отметил, что важно объективно оценивать свои силы и силы оппонентов. А в данном случае, считает Плющенко, юные конкурентки Медведевой, — например, Елизавета Туктамышева, — активно «догоняют» её.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аделина Сотникова попала в одну из столичных больниц и перенесла хирургическое вмешательство. Предположительно, у олимпийской чемпионки обнаружили остеохондроз.