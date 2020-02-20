Плющенко посоветовал Медведевой уйти из большого спорта

Плющенко посоветовал Медведевой уйти из большого спорта
Плющенко заявил, что одним из вариантов продолжения карьеры для Медведевой могут стать выступления за другую страну. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Многократный чемпион по фигурному катанию, 37-летний Евгений Плющенко считает, что его юная коллега, 20-летняя Евгений Медведева, должна завершить спортивную карьеру.

Фигурист заявил, что Евгении будет трудно конкурировать с более молодыми спортсменками, с легкостью выполняющими четверные прыжки. Своим мнением Плющенко поделился с изданием «Спорт-Экспресс» в интервью, опубликованном в четверг, 20 февраля.

Олимпийский чемпион отметил, что важно объективно оценивать свои силы и силы оппонентов. А в данном случае, считает Плющенко, юные конкурентки Медведевой, — например, Елизавета Туктамышева, — активно «догоняют» её.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аделина Сотникова попала в одну из столичных больниц и перенесла хирургическое вмешательство. Предположительно, у олимпийской чемпионки обнаружили остеохондроз.

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