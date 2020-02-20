Жители Выборга станут меньше платить за отопление

Жители Выборга станут меньше платить за отопление
Корректировка счетов коснется жителей 165 домов. Фото: pixabay.com

Уже в марте жители Выборгского района Ленинграсдкой области получат скорректированные квитанции за отопление.

О положительных изменениях сообщают в пресс-службе компании “Выборгтеплоэнерго”. В результате пересчета, жильцы 165 домов в Выборгском районе заплатят за отопление в феврале меньше. Корректировки внесли в квитанции, где учет отопления осуществляется с помощью общедомовых приборов, а не по счетчикам.

Соответственно, в течение года жильцы этих домов оплачивают отопление равными долями. Для тех, кто платит за тепло только в течение отопительного периода, ничего не изменится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномально теплая зима в Петербурге не скорректирует рост тарифов на отопление. Это связано с тем, что пониженное использование теплоэнергии негативно сказывается на доходах поставщиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборг ленобласть отопление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У актрисы из «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Павел Прилучный удивил поклонников своей худобой
Жители Выборга станут меньше платить за отопление
Сын Елены Яковлевой показал, как бы выглядел без татуировок на лице
Финны отказываются есть сверчков
Анна Седокова кардинально сменила имидж
Человеческая кожа обладает свойствами мозга
В Минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили