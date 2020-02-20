Жители Выборга станут меньше платить за отопление

Уже в марте жители Выборгского района Ленинграсдкой области получат скорректированные квитанции за отопление.

О положительных изменениях сообщают в пресс-службе компании “Выборгтеплоэнерго”. В результате пересчета, жильцы 165 домов в Выборгском районе заплатят за отопление в феврале меньше. Корректировки внесли в квитанции, где учет отопления осуществляется с помощью общедомовых приборов, а не по счетчикам.

Соответственно, в течение года жильцы этих домов оплачивают отопление равными долями. Для тех, кто платит за тепло только в течение отопительного периода, ничего не изменится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномально теплая зима в Петербурге не скорректирует рост тарифов на отопление. Это связано с тем, что пониженное использование теплоэнергии негативно сказывается на доходах поставщиков.