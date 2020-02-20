Елизаветинскую больницу подозревают в растрате бюджетных средств

Елизаветинскую больницу подозревают в растрате бюджетных средств
Елизаветинская больница. Фото: Google View

Прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку больницы Святой Преподобномученицы Елизаветы. Выяснилось, что медицинское учреждение не соблюдает законодательство в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Елизаветинскую больницу заподозрили в нецелевом использовании денежных средств, выделенных из городского бюджета для реализации программы. Итоговые материалы проверки прокуратура Санкт-Петербурга отправила в органы предварительного расследования. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранительные органы города на Неве с прошлого года контролируют использование финансов, выделяемых на национальные проекты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга обязала предприятие погасить 3,5-миллионную задолженность по зарплате.

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