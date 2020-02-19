В Петербурге прокуратура заставила предприятие выплатить более 3,5 млн долгов по зарплате

Прокуратура Выборгского района проверила соблюдение трудового законодательства организацией «СпецМонтаж» и выявила серьезные нарушения.

Оказалось, что 167 сотрудников предприятия не получили зарплату за вторую половину декабря 2019 года. Таким образом, задолженность компании перед работниками составила более 3,5 миллионов рублей. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 19 февраля.

ООО «СпецМонтаж» получила представление о необходимости устранения нарушения. Компания отреагировала на уведомление прокуратуры, погасив долги по зарплате.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошлый год арендаторы недоплатили Комитету имущественных отношений Петербурга более полутора миллиардов рублей. Около полутора тысяч должников все еще не погасили задолженности.