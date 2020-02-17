За прошлый год арендаторы задолжали КИО более 1,5 млрд рублей

За прошлый год арендаторы задолжали КИО более 1,5 млрд рублей
Погасить задолженность можно в течение 15 дней с момента отправки уведомления "Имуществом Санкт-Петербурга". Фото: pixabay.com

Петербургскому учреждению «Имущество Санкт-Петербурга», подконтрольному Комитету имущественных отношений (КИО), за 2019 год арендаторы недоплатили 1,6 миллиард рублей.

Так, плату за аренду городской собственности не выплатили вовремя более полутора тысяч должников. Только за последние два месяца «Имущество Санкт-Петербурга» разослало неплательщикам более 500 уведомлений о расторжении договора аренды.

Отметим, что последний шанс погасить задолженность предоставляется в течение пятнадцати дней с момента отправки учреждением уведомления об отказе от сотрудничества. В общей сложности, за прошлый год было сформировано 5,8 тысяч претензий, а так же 989 судебных исков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КИО планирует предложить предпринимателям выкупать арендуемые помещения согласно преимущественному праву.

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