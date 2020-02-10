КИО предложит бизнесу выкупать арендуемые помещения по преимущественному праву

КИО предложит субъектам малого и среднего бизнеса выкупить по преимущественному праву арендуемые у города помещения. Фото: pixabay.com

КИО предложит субъектам малого и среднего бизнеса выкупить по преимущественному праву арендуемые у города помещения. Фото: pixabay.com

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга запускает «инициативную приватизацию» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнесменам предоставят возможность выкупать арендуемые у города помещения по преимущественному праву.

Под «инициативую приватизацию» смогут попасть объекты, договоры аренды по которым истекли и находятся в режиме неопределенного срока. Как пояснили в КИО, перечень возможных к выкупу помещений и зданий будет формироваться по результатам специального мониторинга.

Еще одним критерием отбора станет действующая ставка арендной платы по договору. Так, в 2020 году войти в перечень смогут те объекты, арендная плата по которым не превышала 2 тыс. рублей за 1 кв. метр в год. С 2021 года ограничение поднимется до 3 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители малого и среднего бизнеса вновь получат право выкупать арендованные помещения в домах — объектах культурного наследия в Петербурге.