Появились подробности ДТП с фурой у Нового Девяткино

Появились подробности ДТП с фурой у Нового Девяткино
ДТП с фурой. Фото; vk.com/spb_today

В результате ДТП, которое произошло в ночь на 21 февраля рядом с Новым Девяткино, погибли два человека.

ДТП произошло около половины четвертого утра на 4-м километре дороги Петербурга — Матокса во Всеволожском районе Ленобласти.

Мужчина 1989 года рождения, который находился за рулем Subaru выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный грузовик Volvo с полуприцепом, сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель и его пассажир — мужчина, которому на вид около 30 лет -скончались на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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Появились подробности ДТП с фурой у Нового Девяткино
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