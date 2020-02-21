Кудашов: «СКА не до конца реализовал план на матч с «Торпедо»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра. Думаю, зрителям она понравилась. Мы не до конца реализовали план на игру. Недостаточно агрессивно сыграли в завершении атак», — отметил главный тренер.

Напомним, СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:2, решающую шайбу в ворота противника петербуржцы забросили в овертайме. Победу удалось одержать благодаря действиям форварда СКА, Александра Барабанова.

СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 89 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские хоккеисты обыграли нижегородское «Торпедо», завоевав победу в овертайме. Для СКА это — юбилейный, десятый выигрыш.