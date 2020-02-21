В Петербурге и Ленобласти сбили двоих пешеходов за вечер

Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге и области. Оба находились на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Согласно данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первая авария с пешеходом произошла в Парголово в семь часов вечера в четверг, 20 февраля. Водитель Nissan Patrol сбил 26-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте возле дома 23 по Заречной улице. Пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии.

А через пять минут в Кировском районе Ленинградской области сбили другого пешехода, который стоял посреди дороги. Все произошло на втором километре автодороги Шлиссельбург — Нижняя Шальдиха — Путилово. Автомобилист за рулем Mazda-6 наехал на 58-летнего мужчину. Его также госпитализировали в тяжелом состоянии.

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