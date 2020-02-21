В Петербурге и Ленобласти сбили двоих пешеходов за вечер

В Петербурге и Ленобласти сбили двоих пешеходов за вечер
Пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Фото: pixabay.com

Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Петербурге и области. Оба находились на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Согласно данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, первая авария с пешеходом произошла в Парголово в семь часов вечера в четверг, 20 февраля. Водитель Nissan Patrol сбил 26-летнюю девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте возле дома 23 по Заречной улице. Пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии.

А через пять минут в Кировском районе Ленинградской области сбили другого пешехода, который стоял посреди дороги. Все произошло на втором километре автодороги Шлиссельбург — Нижняя Шальдиха — Путилово. Автомобилист за рулем Mazda-6 наехал на 58-летнего мужчину. Его также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности ДТП с фурой у Нового Девяткино.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп ленобласть наезд на пешехода новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт» ...
На Шелгунова каршеринг устроил массовое ДТП
За нож в груди грабитель заплатит петербуржцу 400 тысяч
В Кировске женщина ножом ударила бывшего сожителя
Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за грабеж с ножом на Художников
Квартиру директора спортшколы на Гастелло обчистили на 380 тысяч
После поездки в такси петербуржец очнулся на Синопской набережной с пустыми ...
В Калининском районе мошенник обманул пенсионера на 150 тысяч