На Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП

Утром 21 февраля на Киевском шоссе в сторону Петербурга произошло массовое ДТП.

Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись в соцсетях.

«Массовое ДТП в левом ряду на Киевском шоссе в сторону города», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.