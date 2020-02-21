На Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП

На Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля на Киевском шоссе в сторону Петербурга произошло массовое ДТП.

Очевидцы опубликовали соответствующую видеозапись в соцсетях.

«Массовое ДТП в левом ряду на Киевском шоссе в сторону города», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на пересечении улицы Хасанской и Индустриального проспекта произошло ДТП. Одна из машин влетела в дорожное ограждение.

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