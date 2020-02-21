КАД стоит в пробке из-за двух ДТП на Косыгина

На петербургской кольцевой автодороге автомобили стоят в утренней пробке на съезде в сторону проспекта Косыгина. Дорожный затор образовался и на проспекте Косыгина.

Как сообщает «Мойка78», два дорожных происшествия мешают свободному проезду автомобилей на съезде с КАД в сторону проспекта Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», первая авария произошла в семь утра и помешала проезду по левому ряду. Спустя 20 минут случилось второе ДТП, которое заблокировало движение сразу по двум полосам.

Детали и обстоятельства ДТП неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП.