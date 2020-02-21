В Калининском районе мошенник обманул пенсионера на 150 тысяч

В Калининском районе мошенник обманул пенсионера на 150 тысяч
Все произошло в этом доме. Фото: google.maps

Петербургская полиция разыскивает злоумышленников, обманным способом похитивших сбережения у пенсионера в Калининском районе города.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, 20 февраля в полицию обратился 86-летний горожанин. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник ввел его в заблуждение и обманным путем завладел его деньгами в размере 150 тысяч рублей.

Днем ранее ему на городской телефон позвонил «внук» и попросил одолжить деньги на срочные покупки. После этого в подъезде дома №11 по улице Софьи Ковалевской пожилой петербуржец передал неизвестному деньги, предназначенные для внука.

20 февраля он пообщался с настоящим внуком и выяснил, что был обманут.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге.

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В Калининском районе мошенник обманул пенсионера на 150 тысяч