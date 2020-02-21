За нож в груди грабитель заплатит петербуржцу 400 тысяч

Нож подсудимый забрал с собой и скрылся. Фото: Baltphoto

Нож подсудимый забрал с собой и скрылся. Фото: Baltphoto

В Петербурге мужчину признали виновным в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к лишению свободы и выплате компенсации.

Решением суда он отправлен в колонию общего режима на три года и один месяц, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Помимо этого, ему предстоит выплатить штраф 10 тыс. рублей, возместить материальный ущерб на сумму более 193 тыс. и компенсировать моральный вред на сумму 200 тыс. рублей.

Судом установлено, что в июле 2018 года мужчина ночью увидел компанию молодых людей на проспекте Художников. Вступив с ними конфликт, он ударил потерпевшего ножом в область груди и отобрал у него телефон. После чего забрал нож и скрылся с места преступления.

Свою вину подсудимый не признал, давать показания по существу отказался. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Выборгского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске женщина ножом ударила бывшего сожителя. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.