В Сосновом Бору задержан подозреваемый в поджоге иномарки

В Сосновом Бору задержан подозреваемый в поджоге иномарки
Злоумышленник поджег машину. Фото: pixabay

Сотрудники полиции в Сосновом Бору задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и области, в полицию обратилась владелица автомобиля марки Geely. Она сообщила правоохранителям, что кто-то поджег ее машину, припаркованную на улице 50 лет Октября в Сосновом Бору в Ленинградской области. Огонь повредил часть машины.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 30-летний безработный местный житель.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец поджег автомобиль бывшей жены.

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