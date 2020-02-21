В Сосновом Бору задержан подозреваемый в поджоге иномарки

Сотрудники полиции в Сосновом Бору задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и области, в полицию обратилась владелица автомобиля марки Geely. Она сообщила правоохранителям, что кто-то поджег ее машину, припаркованную на улице 50 лет Октября в Сосновом Бору в Ленинградской области. Огонь повредил часть машины.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 30-летний безработный местный житель.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец поджег автомобиль бывшей жены.