В Пушкине незнающий правил водитель маршрутки спровоцировал ДТП

В Пушкине произошло ДТП с участием маршрутки и легкового авто марки BMW. Водитель пассажирского транспорта не пропустил помеху справа, что и привело к столкновению.

Авария случилась сегодня, 21 февраля, на пересечении Малой и Оранжерейной улиц. По словам очевидцев, водитель пассажирского транспорта проигнорировал правила дорожного движения, в результате чего произошло столкновение.

«Маршрутка торопилась», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обошлось без пострадавших. На место приехали сотрудник ДПС.

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