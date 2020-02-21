«Минеры» нарушили обед петербуржцам: угрозы поступили в суды и детсады

В Северной столице сотрудникам Василеостровского и Приморского районных судов пришлось провести обеденное время под солнцем. Работников вывели наружу из-за угрозы минирования.

Все произошло в пятницу, 21 февраля. Неизвестные разослали сообщения с угрозами к обеду. Пока сотрудники находятся на улице, правоохранители осматривают здания.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, аналогичные послания поступили в десятки детских садов города. Эвакуируют ли детей, не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации посетителей бассейна в Петербурге. Причиной таких мер стало короткое замыкание.