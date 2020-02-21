Дольщикам ЖК «Азбука» в Щеглово выплатят компенсации

Дольщикам ЖК &#171;Азбука&#187; в Щеглово выплатят компенсации
Сроки неоднократно переносились, а через какое-то время компания признала себя банкротом. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Ленобласти обманутые дольщики пяти недостроенных домов получат компенсации. Строительство жилого комплекса «Азбука» в поселке Щеглово началась в 2014 году, а позже компания «Константа Девелопмент» признала себя банкротом.

Запись на выплату компенсаций дольщикам данного ЖК обанкротившейся компании уже началась.

Как сообщили в пресс-службе Фонда защиты прав-граждан участников долевого строительства, застройщик планировал сдать дома в 2015 году. Сроки неоднократно переносились, а через какое-то время компания признала себя банкротом.

Предполагается, что выплаты начнутся 25 февраля. На данный момент в реестре прав требований по объектам указанного ЖК числятся 80 человек.

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