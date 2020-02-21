Названы главные страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

В случае ухода Владимира Путина с поста президента РФ российских граждан сильнее всего пугает предстоящая борьба за власть, передел собственности и потеря авторитета страны.

Согласно данным доклада Центра политической конъюнктуры, результаты эксперимента, проведенного в четырех городах России, показали, что население действительно боится некоторых событий, которые могут произойти после возможного ухода президента Путина.

Эксперты разделили страхи на три группы: самые выраженные, средневыраженные и периферийные.

В первую группу попали страхи об обострении борьбы за власть, падение уровня социальных обязательств государства и реализации нацпроектов. Россияне также боятся потери авторитета страны на мировой арене и угроз внешней политике.

Ко второй группе были отнесены возможное обострение межнациональных конфликтов, рост коррупции, а также роста числа угроз со стороны Соединенных Штатов.

К периферийным страхам отнесли падение экономики и обороноспособности страны, а также возможную войну со странами НАТО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.