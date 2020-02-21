Проезд заблокирован: каршеринг устроил тройное ДТП на Курляндской улице

Проезд заблокирован: каршеринг устроил тройное ДТП на Курляндской улице
Машины заблокировали проезд. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Курляндской произошло ДТП с участием сразу трех машин. Спровоцировал дорожный инцидент водитель каршерингового авто.

Авария случилась сегодня, 21 февраля. Водитель за рулем арендованной машины, выезжая со дворовой территории, не пропустил движущуюся по главной дороге Daewoo Nexia, что привело к столкновению. Nexia в результате зацепила еще и встречный кроссовер.

«Собрал комбо», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пострадавших в аварии нет, но вот проезжая часть оказалась полностью заблокированной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушками на пересечении Кузнецова и Ленинского. Одна из машин не подлежит восстановлению.

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Проезд заблокирован: каршеринг устроил тройное ДТП на Курляндской улице
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