Легковушки разлетелись на куски после столкновения на пересечении Кузнецова и Ленинского

Легковушки разлетелись на куски после столкновения на пересечении Кузнецова и Ленинского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова произошло ДТП с участием двух легковых авто. Столкновение было настолько сильным, что одна из машин не подлежит восстановлению.

Авария случилась сегодня, 21 февраля. В автомобиле марки Honda, который в результате столкновения оказался полностью разбит, сработали подушки безопасности.

«Классика для этого перекрестка», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» под записью в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, причиной аварии стала спешка и желание одного из участников как можно скорее проскочить перекресток.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку.

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Легковушки разлетелись на куски после столкновения на пересечении Кузнецова ...