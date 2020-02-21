Легковушки разлетелись на куски после столкновения на пересечении Кузнецова и Ленинского

В Петербурге на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова произошло ДТП с участием двух легковых авто. Столкновение было настолько сильным, что одна из машин не подлежит восстановлению.
Авария случилась сегодня, 21 февраля. В автомобиле марки Honda, который в результате столкновения оказался полностью разбит, сработали подушки безопасности.
«Классика для этого перекрестка», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» под записью в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По предварительным данным, причиной аварии стала спешка и желание одного из участников как можно скорее проскочить перекресток.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на станции «Беговая» в ночь на субботу начнут восстанавливать отделку.