На Сортировочном мосту столкнувшиеся легковушки собрали большую пробку

На Сортировочном мосту столкнувшиеся легковушки собрали большую пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Сортировочном мосту дорогу не смогли поделить водители двух легковых авто. На участке собралась пробка.

Авария случилась в пятницу, 21 февраля, на участке в сторону Московского проспекта. По словам очевидцев в соцсети «ВКонтакте», переправу не поделили два легковых автомобиля.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушки столкнулись на подъеме. В результате произошедшего на участке образовалась пробка.

По данным «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 7 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сломанный светофор в Невском районе спровоцировал пробку. Причины поломки пока неизвестны.

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