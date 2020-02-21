«Там уже авария»: сломанный светофор в Невском районе спровоцировал пробку

В Невском районе Петербурга поломка светофора привела к затруднению движения на дороге.
Все произошло сегодня, 21 февраля, на перекрестке улицы Дыбенко и проспекта Большевиков. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на указанном участке по неизвестным причинам перестал работать светофор, что привело к скоплению пробки.
Поскольку сейчас, в конце рабочей недели, наступает час пик, этот инцидент может усугубить ситуацию.
«Там уже авария, и трамваи стоят посреди перекрестка», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», перекресток действительно уже успел серьезно «покраснеть».
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