Лукашенко рассказал, что Путин обещает компенсировать $300 миллионов

Президент России хочет возместить убытки от экспортных нефтяных пошлин.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым рассказал, что в пятницу ему звонил президент России Владимир Путин и предложил механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин. Лукашенко заявил, что у них с коллегой были разногласия по этому вопросу, но предложение о компенсации $300 миллионов оказалось для него неожиданным.

Глава Белоруссии отметил, что в 2019 году от пошлины страна получала миллиард долларов, а сейчас из-за налогового маневра доходы упадут на приличную сумму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы главные страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента.