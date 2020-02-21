На Седова в пожаре пострадали петербурженка и младенец

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже.

Все случилось сегодня вечером, 21 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пожар произошел на Седова – квартира горела на четвертом этаже. На место прибыли спецслужбы, а также медики. Свидетели пишут, что слышали, как один их спасателей сказал, что в пламени пострадала мама с двухмесячным ребенком – непонятно, в каком состоянии они находятся и что стало причиной инцидента.

«Вроде и Новый год с китайскими гирляндами прошел, и морозов нет чтобы дополнительно включать обогреватели, а пожаров не меньше…»,

— удивляются пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору задержан подозреваемый в поджоге иномарки.