У «Василеостровской» росгвардейцы пытаются попасть в бар

У &#171;Василеостровской&#187; росгвардейцы пытаются попасть в бар
Непонятно, что стало причиной инцидента Фото: Мойка78

Непонятно, зачем они пришли и что случилось. Пока официальные данные не поступали.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 февраля. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Прохожие заметили, что недалеко от станции метро «Василеостровской» у Disco Bar остановились сотрудники правоохранительных органов и машины Росгвардии. Они словно штурмуют здание – на людях в форме надеты каски.

Непонятно, что стало причиной инцидента – официальных данных не поступало. На снимках видно, что росгвардейцы стоят у входа в заведение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы забрали мужчину после драки в кафе на Бухарестской. Одного из них задержали, второго — госпитализировали в одну из городских больниц

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У «Василеостровской» росгвардейцы пытаются попасть в бар
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