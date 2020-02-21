«Угарная комедия»: к кинотеатру «Нева» съехались пожарные машины

Прохожие отмечают, нет ни дыма, ни огня. Источник опасности пока непонятен.

Все случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На Невском проспекте у кинотеатра «Нева» заметили несколько пожарных машин. При этом непонятно, что горит.

«Угарную комедию показывают»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Жукова серьезное ДТП. На месте реанимация. Местные жители надеются, что с участниками аварии все в порядке и никто не пострадал.