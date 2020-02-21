На Жукова серьезное ДТП. На месте реанимация

Местные жители надеются, что с участниками аварии все в порядке и никто не пострадал.

Все случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрёстке Жукова и Ленинского проспекта – там столкнулись несколько автомобилей, перекрыв все полосы. В результате движение затруднено – водителям приходится объезжать через заправку «Шелл». Непонятно, есть ли пострадавшие, но на место приехали сотрудники спецслужб и карета реанимации.

На вопрос, живы ли все, одна из местных жителей написала: «Хотелось бы! Только подошла к окну и офигела».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что курьер на велосипеде угодил в аварию на Дегтярной. Мужчина так спешил, что решил не спешиваться на «зебре». Судя по всему, он получил травмы.