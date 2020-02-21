Курьер на велосипеде угодил в аварию на Дегтярной

Мужчина так спешил, что решил не спешиваться на «зебре». Судя по всему, он получил травмы.

Все случилось в ночь с 21 на 22 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Дегтярной улицы и 2-ой Советской. Мужчина, курьер доставки еды Delivery club, спешил отвезти заказ и пренебрег правилами дорожного движения. Он ехал по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль.

«Кто-то остался без сытного гамбургера на ночь»,

— переживают пользователи.

Не уточняется, каково состояние пострадавшего. Комментаторы отмечают, что в ДТП виноват велосипедист, но надеются, что с ним все будет в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что столкнувшиеся легковушки затруднили проезд по КАД. «Дальше свободно», — написал пользователь социальной сети «Вконтакте», указав на участок за местом ДТП.