Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги

Гоген Солнцев рассказал о пенсии своей пожилой супруги
Гоген заявил, что он не альфонс. Фото: https://www.instagram.com/solntcev/

Она получает всего около 15 тысяч рублей.

Об этом стало известно 21 февраля. Новостями Гоген Солнцев поделился в своем Instagram-аккаунте. Он решил раскрыть размер пенсии своей пожилой супруги. Оказывается, женщина получает «чуть больше 15 тысяч рублей в месяц». Участник многочисленных российских телешоу отмечает, что после этого странно считать Солнцева альфонсом.

Солнцев отметил, что ему не раз звонили и просили поделиться информацией. К слову, в последнее время все звезды-пенсионеры начали говорить, каков размер их пенсий. Так, например, Якубович получает 23 тысячи рублей, а Моисеев – 25 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якубович предложил главе Минтруда жить на минимальную пенсию. Он уверен, что после этого власти задумаются об изменении системы начислений для граждан страны.

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