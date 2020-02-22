Соединенные Штаты сымитировали ядерный удар по России

США провели военные учения на случай ядерной атаки России по европейским странам. Об этом сообщил представитель Минобороны США в ходе брифинга.

Стенограмму его встречи с журналистами опубликовали на сайте Пентагона. Согласно сценарию учений, Россия использовала ядерное оружие малой мощности для удара по территории стран НАТО при войне с Европой.

Представитель американского ведомства отметил, что во время учений военнослужащие сымитировали реакцию Соединенных Штатов на произошедшее, которая включает себя ответный ядерный удар по России.

На учениях присутствовали глава Пентагона Марк Эспер и члены американского конгресса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.