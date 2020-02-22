В Канаде произошло массовое ДТП с участием 200 машин

В Канаде произошло массовое ДТП с участием 200 машин
Канадский флаг. Фото: pixabay

Около двух сотен машин попали в массовую аварию в Канаде. Российские СМИ уже прозвали это ДТП «канадской мясорубкой». Два человека погибли.

Как сообщает радиостанция Radio Canada, примерно 200 машин столкнулись на трассе в пригороде Монреаля. Причиной аварии называют выпавший снег и гололед на дорогах. В момент аварии также была метель. Среди участников аварии есть школьные автобусы, множество фур и грузовиков и легковушки.

Двое пострадавших были заблокированы в своих автомобилях в течение нескольких часов, в результате чего погибли. Согласно предварительной информации, травмами отделались около семи десятков человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожная авария канада массовое дтп погибшие пострадавшие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Канаде произошло массовое ДТП с участием 200 машин
Ученые рассказали, что плотный завтрак может улучшить здоровье
Незаконную рекламу с улиц Всеволожска уберут за полмиллиона рублей
Стало известно, почем будут продавать масленичные блины в Петербурге
Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ
В США россиянку приговорили к 2,5 годам тюрьмы из-за наркотиков
Строительство Широтной магистрали начнется в 2020 году
Водитель грузовика снес машины на встречной полосе на КАД