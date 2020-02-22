В Канаде произошло массовое ДТП с участием 200 машин

Около двух сотен машин попали в массовую аварию в Канаде. Российские СМИ уже прозвали это ДТП «канадской мясорубкой». Два человека погибли.

Как сообщает радиостанция Radio Canada, примерно 200 машин столкнулись на трассе в пригороде Монреаля. Причиной аварии называют выпавший снег и гололед на дорогах. В момент аварии также была метель. Среди участников аварии есть школьные автобусы, множество фур и грузовиков и легковушки.

Двое пострадавших были заблокированы в своих автомобилях в течение нескольких часов, в результате чего погибли. Согласно предварительной информации, травмами отделались около семи десятков человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе по пути в Петербург произошло массовое ДТП.