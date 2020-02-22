На улице Котина выезжающий со двора Renault влетел в Jeep

В Красносельском районе Петербурга столкнулись машины марок Renault Duster и Jeep Grand Cherokee. Водители не поделили дорогу при выезде со двора.

Авария случилась сегодня, 22 февраля, у дома 2 на улице Котина. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись, когда первый выезжал со двора.

Машины перегородили и без того узкую проезжую часть, из-за чего на участке затруднено движение другого транспорта.

Информация о пострадавших не поступала.

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