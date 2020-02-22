Каршеринг протаранил автобус возле «Проспекта Славы»

Во Фрунзенском районе Северной столицы произошло очередное ДТП с участием каршеринга. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Все произошло сегодня, 22 февраля, на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», каршеринговый Hyundai Solaris не успел проскочить перед автобусом №114 и врезался в его заднюю часть. Удар оказался несильным.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что участники ДТП встали возле вмятин и решают проблемы.

Движение транспорта не затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на улице Котина выезжающий со двора Renault влетел в Jeep. Машины затруднили проезд.