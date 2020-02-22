Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянские сотрудники правоохранительных органов провели обыски в номерах российских спортсменов. В отеле проживают биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также их тренер Александр Касперович.

Спортсмены из России выступают на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Как сообщили «РИА Новости», в ходе проверки, по словам первого вице-президента Союза биатлонистов РФ Алексея Нуждова, полицейские изъяли ноутбуки из номеров. Он также отметил, что к настоящему моменту об обысках больше ничего неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российские биатлонисты поставили антирекорд по проигрышам.