Skoda и Genesis не смогли разъехаться на проспекте Космонавтов

В Северной столице на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля такси. Легковушки сильно затруднили проезд по участку.
Авария случилась сегодня, 22 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», машины марок Skoda и Genesis перекрыли проезд по одной из полос.
На фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что водители вышли из машин и осматривают повреждения.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина, попытавшийся похоронить тело матери в бочке, заключен под арест.