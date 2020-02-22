Skoda и Genesis не смогли разъехаться на проспекте Космонавтов

В Северной столице на проспекте Космонавтов произошло ДТП с участием автомобиля такси. Легковушки сильно затруднили проезд по участку.

Авария случилась сегодня, 22 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», машины марок Skoda и Genesis перекрыли проезд по одной из полос.

На фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что водители вышли из машин и осматривают повреждения.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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