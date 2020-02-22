Мужчина, попытавшийся похоронить труп матери в бочке, пробудет под арестом до 17 апреля

В Северной столице арестовали предпринимателя, который попытался захоронить тело своей матери в бочке. Сделать это он планировал через малознакомого машиниста экскаватора.

Сегодня, 22 февраля, Невский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве, а также в побеге из-под стражи.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, под арестом 41-летний злоумышленник пробудет до 17 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина хотел захоронить свою мать, скончавшуюся 17 февраля, в пластиковой бочке. Он был в состоянии алкогольного опьянения.