В Кировске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

В Кировске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа
Ребенок выпал из окна пятого этажа. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти из окна многоквартирного дома выпал ребенок. По факту произошедшего проводится проверка.

Все случилось в пятницу, 21 февраля. По недосмотру матери из окна на пятом этаже выпал мальчик 2017 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в отдел полиции поступил сигнал о госпитализации ребенка в больницу Шлиссельбурга. Он был доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, малыш выпал из окна в 11:25.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте мужчины, который попытался похоронить труп матери в бочке.

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