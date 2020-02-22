В Кировске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

В Кировском районе Ленобласти из окна многоквартирного дома выпал ребенок. По факту произошедшего проводится проверка.

Все случилось в пятницу, 21 февраля. По недосмотру матери из окна на пятом этаже выпал мальчик 2017 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в отдел полиции поступил сигнал о госпитализации ребенка в больницу Шлиссельбурга. Он был доставлен в медучреждение с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, малыш выпал из окна в 11:25.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте мужчины, который попытался похоронить труп матери в бочке.