Режиссер Квентин Тарантино стал отцом

Это первый ребенок 56-летнего режиссера – у него родился мальчик.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщили в издании «Вести Израиль», ссылаясь на собственные источники. Жена режиссера Квентина Тарантино родила ему мальчика. Роды проходили в израильской больнице «Ихилов». Имя малыша не разглашается, прочие подробности тоже.

Напоминаем, что это – первый ребенок 56-летнего Тарантино. Он и модель Даниэла Пик заключили брак в ноябре 2018 года. Известно, что пара познакомилась, когда Тарантино приезжал в Израиль на премьеру «Бесславных ублюдков». Тогда между ними был мимолетный роман, а через некоторое время они возобновили отношения и поженились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарантино рассказал, благодаря какой роли стал режиссёром. В самом начале своей карьеры будущий легендарный режиссер оказался в массовке одного из эпизодов сериала «Золотые девчонки».