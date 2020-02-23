Теплая зима в России обернется прохладным летом

Теплая зима в России обернется прохладным летом
Резкие изменения в погоде могут пагубно сказаться на растениях. Фото: pixabay.com

Аномально теплая зима, коснувшаяся почти всей территории России, может откликнуться в летнее время. Климатолог Главной геофизической обсерватории им. Воейкова считает, что жителям страны не стоит ждать жары.

Андрей Киселев отметил, что природа постарается восстановить баланс после необыкновенно теплых зимних месяцев. Таким образом, пишет «РИА Новости», летняя температура обещает быть средней, а возможно — и ниже среднего. Во всяком случае, уверен специалист, надеяться на жару не стоит.

Климатолог подчеркивает, что эта закономерность подтверждается данными многолетних исследований. Помимо прочего, отсутствие снега негативно сказалось на сельском хозяйстве, поскольку почва испытывает дефицит влаги. Поэтому чрезвычайно жаркое лето, как, впрочем, и резкое похолодание могут стать смертельными для растений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опять бушует стихия: из-за угрозы наводнения пришлось закрыть дамбу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лето погода прогноз россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Теплая зима в России обернется прохладным летом
Стало известно, как в Петербурге и Ленобласти отметят 23 февраля
В Дании скончался создатель фигурки человека из LEGO-конструктора
Ученые отследили источник происхождения коронавируса в Китае
В Петербурге магазины остались без продукции Пискаревского молокозавода
В Петербурге даст концерт известный финский дирижер
На Урале неизвестный благотворитель спас жизнь трехмесячной девочке, ...
Блогер Илья Варламов поделился впечатлениями от Мурино и его жителей