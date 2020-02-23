Теплая зима в России обернется прохладным летом

Резкие изменения в погоде могут пагубно сказаться на растениях. Фото: pixabay.com

Резкие изменения в погоде могут пагубно сказаться на растениях. Фото: pixabay.com

Аномально теплая зима, коснувшаяся почти всей территории России, может откликнуться в летнее время. Климатолог Главной геофизической обсерватории им. Воейкова считает, что жителям страны не стоит ждать жары.

Андрей Киселев отметил, что природа постарается восстановить баланс после необыкновенно теплых зимних месяцев. Таким образом, пишет «РИА Новости», летняя температура обещает быть средней, а возможно — и ниже среднего. Во всяком случае, уверен специалист, надеяться на жару не стоит.

Климатолог подчеркивает, что эта закономерность подтверждается данными многолетних исследований. Помимо прочего, отсутствие снега негативно сказалось на сельском хозяйстве, поскольку почва испытывает дефицит влаги. Поэтому чрезвычайно жаркое лето, как, впрочем, и резкое похолодание могут стать смертельными для растений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опять бушует стихия: из-за угрозы наводнения пришлось закрыть дамбу.