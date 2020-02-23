Руководитель «Ночлежки» считает Петербург гуманнее Москвы

«В Петербурге уровень напряжения, разлитого в воздухе, меньше, чем в Москве», - считает Григорий. Фото: https://vk.com/id2035845

«В Петербурге уровень напряжения, разлитого в воздухе, меньше, чем в Москве», - считает Григорий. Фото: https://vk.com/id2035845

Григорий Свердлин, глава благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным, рассказал, почему в Москве открыть приют оказалось сложнее.

Оказалось, что жители столичного муниципального округа «Беговой» пожаловались депутатам на появившийся по соседству филиал «Ночлежки». Местные власти согласились с возмущением горожан и не поддерживают открытия приюта. Однако Григорий уверен, что организация все равно будет функционировать в столице.

К счастью, большинство все же выступает за деятельность благотворительного фонда, пишет РБК. При этом общественный деятель отмечает, что, хотя в целом Петербург «более гуманистичный город», даже в Северной столице нашлись бы люди, которые не согласились бы жить по соседству с приютом для бездомных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Екатеринбурге неизвестный пожертвовал 29 миллионов рублей на дорогостоящее лекарство для трехмесячной девочки.