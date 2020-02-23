Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать сладости

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать сладости
Фото: pixabay.com

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать кондитерские изделия.

Обратить внимание стоит не только на этикетку товара, но и на упаковку и даже на витрину, где стоит торт или пирожные. В хорошем десерте не должно быть меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов. Кроме того, если торт покрыт взбитыми сливками или заварным кремом, срок его хранения — не дольше шести часов.

Торты с белковым кремом или фруктами можно употреблять в течение 36 часов, а вот сладости без какого-либо покрытия и вовсе годны в течение трех суток. При этом храниться десерты должны при температуре от +2 до +6 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие признаки указывают на недостаток воды в организме. В первую очередь, это усталость и головная боль.

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