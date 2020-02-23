Каршеринг CarSmile покидает Петербург с 1 марта

Каршеринговый сервис CarSmile приостанавливает работу в Петербурге и Туле с 1 марта 2020 года. Об уходе представители компании сообщили в соцсетях.

Сервис ждет реорганизация. Пользователей просят воспользоваться оставшимися баллами на поездки до конца февраля. В случае необходимости их можно перечислить друзьям, зарегистрированным в сервисе каршеринга CarSmile.

«Оставшиеся открытыми вопросы, связанные с обязательствами по конкретным случаям, обсуждаются в индивидуальном порядке», — отметили в группе CarSmile в соцсети «ВКонтакте».

Сервис также объявил, что распродает автомобили Renault Kaptur.

Работу CarSmile продолжит только в Воронеже. Причины ухода из Петербурга и Тулы пока не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Hyundai запустила в Петербурге каршеринговый сервис.