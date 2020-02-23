За восстановление тотемов в парке Сосновка собрали подписи

В Выборгском районе Петербурга 23 февраля провели сбор подписей за восстановление идолов Чансын в парке Сосновка. Тотемы были подарены городу на 300-летие и уничтожены вандалами несколько лет спустя.

Сбор подписей проходил 23 февраля на углу Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Местные жители выступили за восстановление скульптурной композиции.

«Я отправляю эти подписи главе администрации Выборгского района Валерию Николаевичу Гарнецу, а также в южнокорейское консульство в Санкт-Петербурге с требованием восстановить деревянные скульптуры», — рассказал петербуржец Борис в группе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Пятнадцать деревянных тотемов Петербургу преподнесла Республика Корея по случаю 300-летия со дня основания. Созданы они были мастером Кимом Ван Хыном из карельской сосны. Идолы были призваны защищать Петербург от злых духов и притягивать благополучие и процветание. В 2015 году тотемы были повреждены вандалами, восстанавливать их городские власти не стали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы испортили фасад и двери исторического здания на улице Маяковского.