За восстановление тотемов в парке Сосновка собрали подписи

За восстановление тотемов в парке Сосновка собрали подписи
Объявлен сбор подписей за восстановление тотемов в парке Сосновка. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

В Выборгском районе Петербурга 23 февраля провели сбор подписей за восстановление идолов Чансын в парке Сосновка. Тотемы были подарены городу на 300-летие и уничтожены вандалами несколько лет спустя.

Сбор подписей проходил 23 февраля на углу Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Местные жители выступили за восстановление скульптурной композиции.

«Я отправляю эти подписи главе администрации Выборгского района Валерию Николаевичу Гарнецу, а также в южнокорейское консульство в Санкт-Петербурге с требованием восстановить деревянные скульптуры», — рассказал петербуржец Борис в группе «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Пятнадцать деревянных тотемов Петербургу преподнесла Республика Корея по случаю 300-летия со дня основания. Созданы они были мастером Кимом Ван Хыном из карельской сосны. Идолы были призваны защищать Петербург от злых духов и притягивать благополучие и процветание. В 2015 году тотемы были повреждены вандалами, восстанавливать их городские власти не стали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы испортили фасад и двери исторического здания на улице Маяковского.

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