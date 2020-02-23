После увольнения из полиции в США мужчина ушел домой в одних трусах

Он был единственным сотрудником отдела полиции в городе Кройдон в штате Нью-Гемпшир, в котором проживают 700 человек.

Ричард Ли был начальником отдела, и проработал в этой должности 20 лет.

Но на заседании местного совета во вторник, 18 февраля, было принято закрыть отделение, где Ли трудился на неполной ставке, а его самого сократить.

В связи с этим его попросили сразу же сдать форму, оружие и ключи от полицейского автомобиля. При этому, запасной одежды у мужчины с собой не оказалось. Ли выполнил приказ и разделся прямо перед советом. Об этом сообщает сайт AmericaRU.

После этого он пешком отправился домой в минусовую температуру в метель в одних трусах. К счастью, по дороге, его забрала жена.

Экс-полицейский объяснил свой поступок тем, что другого варианта у него просто не оставалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попугай встревожил соседей и полицию в США.