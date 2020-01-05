Попугай встревожил соседей и полицию в США

Полиция Флориды провела расследование из-за ложного вызова в дом.

Соседа встревожили о крики о помощи, которые исходили от одного из домов. Мужчина вызвал полицию. Оказалось, что данные вопли издавал не человек попавший в беду, а попугай. Животное с легкостью имитировало голос человека и звуки.

«Рэмбо, познакомься с парнями», — сказал владелец дома и показал животное полиции. Мужчина рассказал, что он сам научил попугая кричать.

Сотрудники посетили дом на пляже Лейк-Уэрт прямо накануне Нового года. Во время прихода правоохранителей, попугай продолжал выкрикивать фразы «Помогите», «Выпустите меня».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские критики выбрали фильм года. Корейский проект «Паразит» стал фильмом года по мнению национального общества кинокритиков США.