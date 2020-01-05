Фильм года выбрали американские критики

Корейский проект «Паразит» выбрали фильмом года по мнению национального общества кинокритиков США.

Комедийная драма Бонга Джуна Хо получила главную награду общества. Антонио Бандерас и Мэри Кей Плейс из кинофильма «Боли и славе» были признаны лучшими актерами.

Грета Гервиг стала лучшим режиссером года за фильм «Маленькие женщины». В Линкольн-центре были объявлены победители.