Фильм года выбрали американские критики

Фильм года выбрали американские критики
Актеры также получили награды.Фото: pixabay.com

Корейский проект «Паразит» выбрали фильмом года по мнению национального общества кинокритиков США.

Комедийная драма Бонга Джуна Хо получила главную награду общества. Антонио Бандерас и Мэри Кей Плейс из кинофильма «Боли и славе» были признаны лучшими актерами.

Грета Гервиг стала лучшим режиссером года за фильм «Маленькие женщины». В Линкольн-центре были объявлены победители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве состоялась премьера 9 эпизода киносаги «Звездные войны». Фильм режиссера Джей Джей Абрамса получил название Star Wars: The Rise Of Skywalker («Звездные войны. Скайуокер. Восход»).

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