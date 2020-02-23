Песчаная буря на Канарах не дает петербуржцам вернуться домой

После проведенного отпуска на Гран-Канарии, петербуржцы не могут улететь обратно в свой родной город. На острове установилась погода непригодная для перелетов. Виной тому песчаная буря.

Три аэропорта не Канарах временно перестали работать. Пассажирам было объявлено, что посещать аэропорты стоит только после подтверждения рейса у своего перевозчика.

Жителям северной столицы не удастся попасть домой и через Скандинавию. По информации службы новостей Yle, отменены рейсы Norwegian, кроме того песчаная буря повлияла также на авиарейсы Finnair. По крайней мере, один рейс Finnair опоздал из-за бури. Кроме того, рейс Finnair, намеченный на сегодняшний вечер, также прилетит с опозданием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково обслужил более 1,3 млн пассажиров за январь. На внутренних перевозках пассажиропоток составил 900 тыс. человек, а на международных 400 тыс. человек.