В Горелово спасли черепаху и назвали ее Тортилла

Житель Горелово обнаружил черепаху на ветках в пруду.

Бедное и замёрзшее животное пыталось согреться под лучами солнца. К счастью, её заметили неравнодушный молодой человек. Черепашка отправилась вместе со своим спасителем к ветеринару, где врач установил, что она здорова, но заработала переохлаждение. Об этом сообщатся в группе «Горелово» в социальной сети «Вконтакте».

Теперь, во избежания повторения ситуации, черепахе ищут дом. Желательно, чтобы у будущего владельца уже был опыт содержания таких животных.

Примечательно, что в комментариях мнения участников сообщества разделились. Кто-то говорит, что черепахи в том пруду в принципе живут и спасать их не нужно, а кто-то размышляет о том, кто же мог бросить живое существо. Люди, которые готовы забрать черепашку к себе, тоже уже нашлись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таврическом саду нашли красноухую черепашку.