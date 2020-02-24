Суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве своей жены

Суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве своей жены
В здании суда мужчина попросил себя расстрелять. Фото: Baltphoto

Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве собственной жены.

По решению суда, он будет находиться в СИЗО до 20 апреля.

Как полагает следствие, подозреваемый в ходе ссоры, из пневматического оружия, выстрелил в голову своей жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина уверял судью, во взаимной любви к жене. В здании суда он попросил себя расстрелять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
сизо суд убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о шквальном ветре
Врач рассказал о состоянии эвакуированных россиян с лайнера Diamond Princess
К месту ДТП на ЗСД Петербурга прибыли реанимация и пожарные
Суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве своей жены
В Китае намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных
«Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение». Пригожин рассказал, кто ...
Диетологи назвали продукты для эффективного сжигания жира на животе
Способный достроить «Северный поток — 2» «Академик Черский» ...