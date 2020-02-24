Суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве своей жены

Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве собственной жены.

По решению суда, он будет находиться в СИЗО до 20 апреля.

Как полагает следствие, подозреваемый в ходе ссоры, из пневматического оружия, выстрелил в голову своей жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина уверял судью, во взаимной любви к жене. В здании суда он попросил себя расстрелять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки.